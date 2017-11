Royal Dutch Shell: Fantastische Zahlen, große Nachfrage!

Liebe Leser,

Royal Dutch Shell hat in diesen Tagen seine Zahlen vorgelegt und dabei positiv überrascht. Das Erdölunternehmen hat deutlich höhere Gewinne als im Vorjahr erwirtschaftet und damit die Erwartungen der fundamental orientierten Analysten deutlich übertroffen. Royal Dutch Shell war ohnehin schon der Liebling der Spezialisten. 100 % wollen den Wert „kaufen“, niemand „hält“ oder „verkauft“ die Aktie. Mit diesem Schwung konnte das Papier auf ein neues 2-Jahres-Hoch klettern und dieses in den vergangenen Tagen mehrfach bestätigen. Nun sollte aus Sicht der Chartanalysten das nächste Top rasch erreicht werden können. Am 26. Januar 2015 hatte Royal Dutch Shell das aktuell gültige 3-Jahres-Hoch bei 29,54 Euro markiert. Bis dahin bestehen rund 10 % Potenzial.

Aus charttechnischer Sicht ist vor allem ein starke Unterstützung begrüßenswert. Bei 26 Euro sollten die Kurse bei sinkenden Kursen und einer Pause im Aufwärtsmarsch zum Stehen kommen. Dies stützt den Hausse-Modus. Langfristige Kursziele liegen jenseits von 30 Euro.

Technische Analysten: Schöner Aufwärtstrend

Auch technisch orientierte Analysten sind mit dem aktuellen Kursverlauf zufrieden. Die Aktie ist in allen zeitlich bedeutenden Analysephasen im Hausse-Modus. Der GD200 ist bereits um mehr als 10 % überwunden worden. Die Zeichen stehen gut für Gewinne bis zu 30 Euro, urteilen die technischen Analysten mit Blick auf das Chartbild!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.