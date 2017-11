Royal Dutch Shell: Ergebnisse im Überblick!

Liebe Leser,

in der vergangenen Woche veröffentlichte Royal Dutch Shell die Ergebnisse per Q3 2017. Es wurden zwar – wie von mir bereits berichtet – positive Ergebnisse erwartet, doch die Erwartungen wurden übertroffen, sodass die Royal Dutch Shell Aktie einen deutlichen Sprung nach oben verzeichnete. In den letzten zweieinhalb Wochen hat die Aktie somit 8,38 % an Wert hinzugewonnen. Schauen wir etwas tiefer in das Zahlenwerk hinein.

Netto deutlich mehr verdient als im Vorjahr

Per Q3 2017 hat RDS ein Ergebnis je Aktie von 0,99 US-Dollar erzielt. Ein Plus von 46 % gegenüber dem dritten Quartal 2016. Die Schätzung lag im Mittel bei 0,84 US-Dollar. Netto verdiente RDS in den ersten neun Monaten des Jahres 110 % mehr als Jahr zuvor. Bis auf das Segment Chemicals haben alle anderen Segmente – Upstream, Integrated Gas sowie Downstream – steigende Umsätze und Nettogewinne in diesem Jahr verzeichnet.

Alle Segmente verzeichnen Gewinnsteigerungen

Das Upstream-Segment erzielte einen starken Anstieg bei den Ergebnissen. Dieses lag im dritten Quartal 2016 bei lediglich 5 Mio. US-Dollar. Per Q3 2017 betrug das Ergebnis 562 Mio. US-Dollar. Die Produktion war in diesem Zeitraum um 1 % rückläufig. Maßgebend für die steigenden Ergebnisse waren vor allem die stabilen Öl- und Gaspreise. Der durchschnittliche Preis für Brent lag in Q3 2017 bei 52 US-Dollar je Fass und damit 13 % über dem des Vorjahres.

Downstream-Segment als größter Beiträger zum Gesamtgewinn

Die Gewinne im Segment Integrated Gas stiegen um 38 % auf 1,3 Mrd. US-Dollar. Das Downstream-Segment erzielte einen Gewinn von 2,7 Mrd. US-Dollar. Ein Plus von 28 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt trug das Downstream-Segment mit 63 % den größten Anteil zu dem Gesamtgewinn des Unternehmens bei. 13 % entfielen auf das Upstream-Geschäft und 30 % gingen auf das Segmente Integrated Gas zurück. Die Gesamtausgaben haben die Gewinne um insgesamt 7 % gedrückt.

Kapitalausgaben gegenüber dem Vorjahr gesunken

Die höchsten Kapitalausgaben erfolgten im Upstream-Segment, nämlich in der Höhe von 2,4 Mrd. US-Dollar, gefolgt von 1,4 Mrd. US-Dollar im Downstream-Geschäft sowie 1,2 Mrd. US-Dollar im Segment Integrated Gas. Insgesamt lagen die Ausgaben bei 5,8 Mrd. US-Dollar – ein Rückgang von 24,68 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.