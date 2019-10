Royal Dutch Shell: Eine schmutzige Angelegenheit!

In der Nordsee wird immer weniger Öl gefördert. Viele der alten Ölplattformen müssen deshalb entsorgt werden. Ein teures Unterfangen für den Betreiber Shell, das jetzt offenbar zu einem Politikum wird. Der Grund: Der Mineralölkonzern will einige der in die Jahre gekommenen Plattformen nicht ordnungsgemäß auseinanderbauen, sondern langsam im Meer verrotten lassen. Dies geht unter anderem aus einem Bericht des „Deutschlandfunks“ hervor.

