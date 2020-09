Royal Dutch Shell B: Wie läuft der Umgang mit dem Ölpreisschock?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

Die Aktie der Royal Dutch Shell B sieht sich einem schwierigen Jahr gegenüber. 2020 begann für den Kurs bereits mit Verlusten, die dann von der Corona Krise und dem Ölpreisschock noch vervielfacht wurden. So verlor die Aktie in diesem Jahr zwischenzeitlich fast 70 % ihres Wertes. Nach einer kurzfristigen Erholung zeichnet sich seit Mitte Juni wieder ein Abwärtstrend an. Ist der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



