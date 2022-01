Royal Dutch Shell-Aktie: Ein mustergültiger Anstieg!

Der Ölpreis-Boom hat die Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell in den vergangenen Wochen in die Höhe schnellen lassen. In der zweiten Septemberhälfte war der Kurs aus einer abwärts verlaufenden Keilformation ausgebrochen und in der Folge bis auf 1.813,4 britische Pence (GBX) geklettert. Nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen setzte Ende Oktober eine Gegenbewegung ein, die zum Rücklauf zum 61,8 %-Fibonacci-Retracement ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung