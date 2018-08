Royal Dutch Shell Aktie: Das ist ein Kaufgrund

Royal Dutch Shell zeigte sich zuletzt nicht mehr besonders stark. Das Papier ist seit einigen Wochen bereits im Seitwärtstrend und könnte in den kommenden Wochen weiterhin seitwärts laufen, sagen die Chartanalysten. Allerdings ist dies dennoch ein gutes Zeichen. Mittelfristig seien Kursentwicklung von bis zu 37 Euro möglich, so die Erwartung. Im Einzelnen: Der Wert hat auch am Montag kaum eine Bewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.