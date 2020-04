Royal Dutch Shell Aktie: Ein absoluter Knaller!

Unglaublich, was jetzt mit Royal Dutch Shell passiert. Über längere Zeit sah es so aus, als sollte der Titel nicht mehr in den berühmten Tritt kommen. Doch nun werden die Vorzeichen besser: Das Unternehmen profitierte u.a. davon, dass der Ölpreis wieder durch die Decke geschossen ist. Es ging zeitweise um mehr als 20 % nach oben. Ein absoluter Knaller auch für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung