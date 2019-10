Royal Dutch Shell Aktie: Widerstand voraus!

Royal Dutch Shell Aktie | ISIN:GB00B03MLX29 | WKN:A0D94M

Die Anleger dieses Wertpapiers konnten in den letzten 12 Monaten leider kein Kursgewinn verbuchen. Der Aktienkurs pendelte hin und her. Aktuell befinden wir uns in einer Aufwärtsphase, welche im August startete. Doch sind die Bullen nun stark genug um den Widerstandsbereich zu überwinden? Dieser befindet sich nämlich genau über dem Kurs. Er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung