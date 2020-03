Royal Dutch Shell Aktie: Wertvoller als Nel, Ballard und Co.

In den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, dass Royal Dutch Shell mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich wertvoller ist als etwa Nel Asa, als Ballard und als alle anderen sogenannten Hype-Werte. Das Unternehme ist mit einem Plus von 2,6 % am Montag in eine brisante Woche gestartet. Nun könnte es weitere Aufstiegsmöglichkeiten geben. Das Unternehmen legte zu, obwohl (!) der Ölpreis um fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung