Royal Dutch Shell Aktie: Weiterhin gedeckelt?

Die Royal Dutch Shell-Aktie markierte am 19. März bei 10,30 Euro ein Tief von dem aus der Kurs recht schnell wieder bis an seinen 50-Tagedurchschnitt vordrang. Diesen konnte die Aktie anschließend aber nicht überwinden. Wochenlang folgte der Kurs dem EMA50 in einer leicht abwärtsgerichteten Bewegung.

