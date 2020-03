Royal Dutch Shell Aktie: Was für diese Dividende jetzt zu tun ist!

Die Börsenkurse schwanken wieder etwas weniger. Wer jetzt Dividenden als Absicherung kassieren möchte, kommt um einen bestimmten Wert nicht mehr herum. Was zu tun ist, um bei Royal Dutch Geld zu verdienen:

Die Aktie selbst ist in vernünftiger Verfassung – der Wert hat einen enormen Lauf von fast 50 % Zuschlag hinter sich und kann jetzt in eine wohlverdiente Pause gehen. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung