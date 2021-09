Royal Dutch Shell-Aktie: Warum denn nicht?

In den Niederlanden steht Royal Dutch Shell aktuell im Clinch mit Klimaaktivisten. Für einen Mineralölkonzern in der heutigen Zeit eigentlich keine Besonderheit mehr. Trotzdem sei darauf hingewiesen, da es in Verfahren immer wieder zu überraschenden Siegen für die eigentlich unterlegene Partei kommt. Anleger sollten sich darauf vorbereiten.

Ansonsten lohnt sich wie immer ein kurzer Blick auf die Chart. Der zyklische Charakter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung