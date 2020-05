Royal Dutch Shell-Aktie: Warum man die alten Industrien nicht unterschätzen sollte!

Einige innovativ denkende Anleger machen einen großen Bogen um die klassische Autoindustrie, aber auch um Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell und das am Ende vielleicht völlig zu Unrecht. Tesla wird am Ende den Automarkt nicht nachhaltig so umdrehen, dass die Unternehmensbewertung des kalifornischen Unternehmens für immer über dem der deutschen Autobauer liegt. Das liegt schlicht und einfach schon an den Verkaufszahlen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



