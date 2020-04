Royal Dutch Shell Aktie: Unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Royal Dutch Shell könnte jetzt zu einem der interessantesten Werte am Markt werden. Schließlich hängt der Wert letztlich auch an Entscheidungen, wie sie jetzt die Gruppierung Opec + in Zusammenarbeit mit anderen Partnern getroffen hat. Der Ölpreis dürfte wegen der Reduktion der Fördermengen nun steigen. Dies kann dem Dividendenstar helfen.

Mexico willigte ein

Mexico und Kasachstan haben dem Abkommen jetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung