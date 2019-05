Royal-Dutch-Shell-Aktie: Spannende Zahlen rund um die (historischen) Aktienrückkäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell B":

Die Aktie von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) steht häufig im Fokus von Investoren. Besonders angesichts der interessanten Dividendenhistorie ist das allerdings auch wenig verwunderlich. Denn immerhin zahlt der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti inzwischen seit 1945 – und somit seit fast 75 Jahren – eine stets konstante Dividende aus und hat somit vielen Einkommensinvestoren reichlich stabile Dividenden beschert.

Ein Mittel der Kapitalrückführungen, das hierbei jedoch regelmäßig untergeht, sind die üppigen Aktienrückkäufe, die Royal Dutch Shell seit einigen Quartalen zusätzlich tätigt.

Lass uns daher heute am besten einmal einen Foolishen Blick auf ein paar spannende Zahlen diesbezüglich werfen, die dich mit Sicherheit interessieren dürften – und die unterstreichen könnten, dass Royal Dutch Shell durchaus noch mehr zu bieten hat als bloße Dividenden.

Ein Blick in die Rückkaufhistorie

Wie ich vor wenigen Tagen beim Blick in die Investor-Relations-Seiten des Öl- und Erdgasmultis entdeckt habe, bietet Royal Dutch Shell allen Interessierten eine sehr spannende Historie über seine Aktienrückkäufe an. Noch dazu bequem in Form einer simplen, selbsterklärenden Excel-Tabelle, die für jeden Interessierten frei verfügbar ist. Möglicherweise möchtest auch du ja im Folgenden oder zu einem späteren Zeitpunkt nach ein paar aktuellen Zahlen rund um die Aktienrückkaufe Ausschau halten.

Um das Wesentliche jedoch an dieser Stelle zusammenzufassen: Royal Dutch Shell hat in den vergangenen Jahren eine ganze Menge eigener Aktien zurückgekauft und eingezogen. Absolut gesehen beläuft sich diese Menge gegenwärtig (vom 24. Mai diesen Jahres ist der letzte Eintrag) auf 4.357.034.871 A-Aktien sowie 3.745.486.731 B-Aktien, wobei Royal Dutch Shell innerhalb der vergangenen Quartale sowie im Rahmen seines aktuellen Aktienrückkaufprogramms lediglich A-Aktien eingezogen hat. Die Käufe der B-Aktien liegen historisch gesehen schon ein wenig zurück.

Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 28,28 Euro je A-Aktie sowie 28,59 Euro je B-Aktie entspricht das immerhin einem Gesamtvolumen von rund 239 Mrd. Euro. Wow, definitiv ein starkes Mittel, mit dem die Dividendenperle historisch gesehen sehr viel Geld an seine Investoren ausgeschüttet hat. Wobei wir an dieser Stelle möglicherweise besser einmal erwähnen sollten, dass die ersten Einträge dieser Excel-Tabelle bereits auf das Jahr 2005 datiert sind und somit schon einige Jahre zurückliegen.

Allein seit Beginn dieses Börsenjahres summieren sich die Anteile zurückgekaufter Aktien allerdings auf eine nicht weniger beeindruckende Anzahl in Höhe von 114.849.841 A-Aktien, die bei einem durchschnittlichen Kaufpreis je A-Aktie von 24,07 Pfund Sterling (eigene Berechnung des Autors) einer Summe von mehr als 2,76 Mrd. Pfund Sterling entsprechen würden.

Wer daher denkt, dass Royal Dutch Shell auch gegenwärtig lediglich über seine Dividenden Kapital an die Anteilseigner zurückgibt, ist definitiv schief gewickelt.

Royal Dutch Shell: Dividenden- und Aktienrückkaufsperle!

Möglicherweise sollte sich die aktuelle Wahrnehmung von Royal Dutch Shell ein wenig verändern. Denn der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti kann definitiv nicht bloß attraktive Dividenden an seine Investoren auszahlen, sondern zudem auch interessante, hohe Aktienrückkäufe tätigen, wie diese eindrucksvollen Zahlen belegen.

Vielleicht sollten wir die Aktie von Royal Dutch Shell daher künftig lieber als Dividenden- und Aktienrückkaufsperlen bezeichnen. Und vielleicht ist das ja insgesamt ein Aspekt, den auch du bei der Analyse und Bewertung der vermeintlich bloßen Dividendenperle Royal-Dutch-Shell-Aktie künftig berücksichtigen möchtest.

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell (B-Aktien). The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019