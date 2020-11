Royal Dutch Shell Aktie: Rosige Aussichten?

Endlich, mögen viele denken, schaffte es die Royal Dutch Shell Aktie, ihren langfristigen Abwärtstrend zu beenden. Seit dem 29. Oktober bereits geht es nun bergauf und in der Spitze schaffte der Aktienkurs so ein Plus in Höhe von fast 50 %. Damit liegt der Kurs nun bei rund 13,88 Euro und scheint zunächst auf einen Widerstand zu treffen. Der gleitende Durchschnitt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



