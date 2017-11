Royal Dutch Shell: Aktie nach Quartalsergebnissen mit Sprung!

Liebe Leser,

am Donnerstag hat nun auch Royal Dutch Shell die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlicht. Nachdem auch ExxonMobil sowie Total S.A. bereits in der vergangenen Woche Ergebnisse über den Erwartungen der Analysten bekannt gaben, hat RDS diese ebenso bestätigt. Das freundliche Umfeld mit steigenden Ölpreisen und ebenso steigenden Raffinerie-Margen sorgten dafür, dass sowohl die Ergebnisse im Upstream-Segment als auch im Downstream-Segment sich positiv entwickelt hatten.

Ergebnisse helfen der Aktie auf die Sprünge

Netto verdiente das Unternehmen 4,1 Mrd. US-Dollar und damit 47 % mehr als im Vorjahr. Analysten rechneten mit 3,6 Mrd. US-Dollar. Der operative Cash-Flow lag bei 28,4 Mrd. US-Dollar. Was den operativen Cash-Flow angeht, hat RDS den Rivalen ExxonMobil damit überholt. Dieser hatte per drittes Quartal einen operativen Cash-Flow von 23,5 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Die Produktion konnte das Unternehmen um 2 % steigern. Es wurden insgesamt 3,657 Mio. Barrel Öl-Äquivalente pro Tag gefördert.

Charttechnisch sieht es jedenfalls interessant aus. Nachdem der horizontale Widerstandsbereich bei 26,80 Euro je Aktie überwunden werden konnte, wäre es möglich, dass die Aktie mit Hilfe stabiler Ölpreise in Richtung 2014er Hochs bei 31 Euro steigt. Bei 29 Euro je Aktie verläuft ein weiterer horizontaler Widerstandsbereich.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.