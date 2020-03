Royal Dutch Shell Aktie: Potenziell wichtig – kommende Woche neue Zahlen!

Bei der Royal Dutch Shell plc (kurz „Royal Dutch Shell”) zeigt der Blick in den Finanzkalender, dass es kommende Woche spannend werden sollte: Denn am 12. März (also kommenden Donnerstag) will Royal Dutch Shell den Geschäftsbericht 2019 veröffentlichen. Und kommende Woche steht auch ein Termin im Hinblick auf die anstehende Quartalsdividende an. Dazu wissenswert: Bei Royal Dutch Shell werden quartalsweise Dividenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



