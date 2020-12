Royal Dutch Shell – Aktie: Milliardensegen durch Beteiligungsverkauf!

Der Mineralölkonzern Royal Dutch Shell reduziert seine Beteiligung an einem Flüssigerdgas-Projekt in Australien. 26,25 Prozent der Queensland Curtis LNG Common Facilities werden an Global Infrastructure Partners Australia verkauft, teilte das britisch-niederländische Unternehmen am Montag mit. Das spült mit einem Schlag 2,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Shell. Gleichzeitig bleibt der Ölkonzern aber Mehrheitseigner der Anlage, eine der größten in Down Under.

Öl-Geschäft im Keller

