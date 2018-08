Royal Dutch Shell Aktie: Kommt wieder die Wende? Das Zeichen….

Royal Dutch Shell ist am Donnerstag minimal nach oben geklettert. Dabei befindet sich der Wert aus charttechnischer Sicht noch immer in einer relativ starken Phase. Allerdings sind die Notierungen in den vergangenen Wochen ausgehend von Kursen um und leicht über 30 Euro wieder relativ massiv nach unten gefallen und büßten teils um bis zu fast 10 % ein. In diesem Sinne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.