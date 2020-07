Royal Dutch Shell-Aktie: Jetzt zugreifen?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, was es derzeit bei Royal Dutch Shell Neues gibt. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Royal Dutch Shell leidet noch immer stark unter der Coronakrise, denn der Kurs hatte massiv nachgegeben und sich bisher nicht so gut erholt wie erhofft. Die Entwicklung! Schon seit Monaten ist die Royal Dutch Shell Aktie in einer Seitwärtsbewegung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!