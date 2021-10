Royal Dutch Shell-Aktie: Ist die Aktie günstig bewertet?

Die Aktie von Royal Dutch Shell ist im September aus einer Keilformation nach oben ausgebrochen und hat in der Folge deutlich aufgewertet. Die Aktie erzielte vier Wochen in Folge Kursgewinne und sorgte mit dem Anstieg über die 200-Wochen-Linie für ein weiteres Kaufsignal. In den letzten Tagen wird der Anstieg konsolidiert. Größere Verluste kamen dabei zunächst nicht zustande, am Donnerstag gab der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Boeing



mehr >