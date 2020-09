Royal Dutch Shell Aktie: Fortsetzung!

Royal Dutch Shell Aktie: Der Abwärtstrend setzt sich weiter fort. So ist der Aktienkurs in den letzten Handelstagen weiter unter Druck gekommen und hat mit 11,85 Euro ein neues Mehrmonats-Tief erzeugt. Aus dieser Sicht heraus gewinnen die Bären mehr und mehr an Boden. Als Preisziel einer weiteren Abwärtsbewegung kommt die Zone um 10,00 Euro infrage. Dort ist das März-Tief zu finden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



