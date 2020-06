Royal Dutch Shell-Aktie: Die Dynamik ist weg!

Es ist etwas Zeit vergangen, seit die Royal Dutch Shell A Aktie ihren Tiefpunkt im laufenden Jahr erreichte. Vor allem in Kleinanleger-Foren wurde die Aktie hochgelobt und als Dividendenmagnet war sie in den vergangenen Jahren beliebt. Doch was der Öl-Aktie seit Jahren schon fehlt, ist die Wachstumsdynamik in neue innovative Geschäftsfelder.

Ölpreiskrieg belastete zusätzlich!

