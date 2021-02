Royal-Dutch-Shell-Aktie: Dividende soll steigen!

Das Unternehmen Royal Dutch Shell möchte seine Aktionäre künftig wieder stärker an den Gewinnen beteiligen. Die Dividende, welche im Zuge der Coronakrise stark gekürzt worden war, soll um rund vier Prozent ansteigen. An deutschen Börsen blieb diese Nachricht am Freitag nicht ohne Folgen. Das Papier gewann bis zum Handelsschluss rund 2,4 Prozent.

Starke Dividende bei hohem Kursziel

Inhaber der Royal Dutch Shell Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung