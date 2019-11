Royal Dutch Shell Aktie: Dieser Zukauf birgt Top-Potenzial!

Im Unterschied zu konventionellen Offshore-Windkraftanlagen, die in flachen Randmeeren wie der Nordsee eingesetzt werden, können sogenannte Floating Wind-Anlagen, also auf schwimmenden Fundamenten errichtete Windräder, auch in größeren Wassertiefen zum Einsatz kommen. Noch ist Floating Wind weitestgehend Zukunftsmusik. Dennoch forschen etliche Unternehmen an der Nutzbarkeit jener Methode, mit der theoretisch große Teile der Weltmeere Windkraft-technisch erschlossen werden könnten.

Shell schluckt Floating Wind-Pionier Eolfi

Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung