Royal Dutch Shell-Aktie: Chance oder doch nicht?

Die Aktie von Royal Dutch Shell bewegt sich seit mehreren Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Der Kurs der Aktie wurde massiv wegen der Coronavirus Krise nach unten getrieben. Danach folgte eine kleine Erholung und seitdem bewegt sich die Aktie in einem Seitwärtstrend. Die Aktie von Royal Dutch Shell hat während des großen Abverkaufs mehr als die meisten Aktien an Wert verloren und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung