Royal Dutch Shell-Aktie: Anleger haben wieder Hoffnung!

Die Royal Dutch Shell Aktie konnte sich nach dem starken Ölpreisrutsch wieder etwas erholen. Der Preisrutsch fand vor allem in den USA (WTI) statt. Die Nachfrage nach Rohöl ist zurzeit einfach viel geringer vorhanden als noch vor ein paar Monaten. Spekulanten mussten aus dem Future-Kontrakt heraus und haben den Kontrakt in den negativen Bereich fallen lassen. Die Sorte Brent fiel am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung