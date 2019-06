Royal Dutch Shell-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Trotz sinkender Ölpreise hat sich die Aktie von Royal Dutch Shell in der abgelaufenen Woche wieder leicht nach oben orientiert. Am Freitag gelang außerdem der Sprung über die 50-Tagelinie (EMA50), wodurch ein Kaufsignal ausgelöst wurde. Dies könnte die Aktie nun weiter in Richtung des 6-Monats-Hochs bei 29,22 Euro befördern.

