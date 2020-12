Royal Dutch Shell A: Das reicht noch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Die Royal Dutch Shell-Aktie erlebte am 21. Dezember einen kräftigen Einbruch. Der Kurs startete mit einer Lücke zwischen 15,37 und 14,68 Euro in den Handel und fiel im Tief bis auf 14,07 Euro zurück. Von diesem Schrecken konnte sich die Aktie in den letzten Tagen wieder erholen und einen neuen Anstieg vollziehen.

Er erreicht in dieser Woche den Abwärtstrend seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung