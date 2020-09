Royal Dutch Shell A: Das Trauerspiel geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Die Royal Dutch Shell-Aktie hat auch in den letzten Tagen ihren seit dem Hoch vom 4. April anhaltenden Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Es kam allerdings nicht zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung. Sie hatte sich angedeutet, nachdem die Bären den Kurs am 21. September in einer etwas dynamischeren Bewegung bis auf 10,94 Euro zurückfallen ließen.

Zwar gelang den Bullen ein zwischenzeitlicher Anstieg



