Royal Dutch Shell A: Geht es wieder aufwärts?

letzte Woche hat Johannes berichtet wie es derzeit um die Royal Dutch Shell Aktie steht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Weil letzte Woche die Royal Dutch Shell A-Aktie ex Dividende gehandelt wurde, hat der Kurs etwas leiden müssen. Auch die charttechnische Gegenbewegung hat beim Widerstand bei 2.475 Pence zu Gewinnmitnahmen geführt, weshalb die Aktie in der Spitze fast 6 % abgegeben hat.

Die Unterstützung! Beim vergangenen Ausbruchsniveau bei 2.295 Pence liegt der erste Unterstützungsbereich der Royal Dutch Shell-Aktie und der Kurs könnte sich durchaus dorthin bewegen. Mit Blick auf den stochastischen Indikator könnte es aber noch etwas früh für eine Long-Position sein.

Der Ausblick! Der Kurs könnte sich nun auf die 100-Tagelinie bei 2.206 Pence oder gar auf die 200-Tagelinie bei 2.153 Pence zubewegen.

Was wird bei Royal Dutch Shell weiter geschehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.