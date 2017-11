Royal Dutch Shell A: Endlich ein Lebenszeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

die Aktie von Royal Dutch Shell A konnte nach einigen enttäuschenden Sitzungen endlich wieder ein Lebenszeichen im charttechnischen Aufwärtstrend senden. Jetzt sind die Charttechniker der Meinung, die Aktie sei möglicherweise auf dem Weg zu einem Comeback in Richtung 30 Euro. Dies entspräche einem Aufwärtspotenzial von knapp 15 %. Konkret: Die Aktie gewann im Dienstagshandel zwar nur 0,3 % hinzu. Dennoch gelang nach längerer Zeit wieder ein Schritt nach vorn, da an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Plus erzielt werden konnte. Damit schafft es der Wert das 1-Wochen-Minus von gut 4 % langsam wieder abzuarbeiten. Zuvor hatte Royal Dutch Shell an vier Tagen hintereinander verloren.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten lagen weder dem Kurseinbruch seinerzeit noch dem jetzigen Wiederanstieg zugrunde. Dennoch sind jetzt „nur“ noch 95 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Zuvor lag diese Quote noch bei statt bislang 100 %. 5 % wollen „halten“, niemand „verkauft“ den Wert. Chartanalysten geben an, das erste Kursziel sei das 2-Jahres-Hoch bei 27,92 Euro, das am 7. November erreicht wurde. Das übergeordnete Ziel sei jedoch 29,54 Euro, das 3-Jahres-Hoch vom 26. Januar 2015.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Zwar wurden die kurzfristigen Trendsignale zuletzt knapp unterkreuzt, der Abstand zum GD200 beläuft sich allerdings noch auf fast 7 %. Insofern herrscht ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.