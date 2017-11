Royal Dutch Shell A-Aktie: Wie geht es weiter nach dem Dividendenabschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Liebe Leser,

am Donnerstag wurde die Royal Dutch Shell Aktie ex Dividende gehandelt und geriet damit optisch noch etwas mehr unter Druck. Der Dividendenabschlag belief sich auf 0,47 USD und war damit nicht für den kompletten gestrigen Kursrückgang verantwortlich. Bereits seit Anfang der Woche stand die Royal Dutch Shell-Aktie im Fokus von Gewinnmitnahmen. Diese haben im Bereich um 2.480 Pence eingesetzt und die Aktie seitdem nach unten geschoben. Heute scheint sich der Titel wieder etwas gefangen zu haben, es geht leicht nach oben.

Kursrückgang bringt die Aktie auf ein interessantes Kursniveau!

Mit dem gestrigen Abschlag fiel die Royal Dutch Shell-Aktie ziemlich genau auf die 38-Tagelinie zurück, die als unterstützender Faktor einzustufen ist. Mit der heutigen Kursstabilisierung zeigt sich, dass an diesem Punkt wieder einige Käufer auf die Aktie aufmerksam wurden. Sollte der gleitende Durchschnitt letztlich doch nicht halten, könnte es für die Aktie in Richtung der 100-Tagelinie gehen. Diese findet sich in etwa bei 2.200 Pence.

Charttechnische Einschätzung: Ausbruchsniveau könnte den Kurs ebenfalls stützen!

Nachdem die Royal Dutch Shell-Aktie bei ihrem letzten Kursanstieg auch den Widerstand bei 2.295 Pence aus dem Weg geräumt hat, könnten in diesem Bereich wieder vermehrt Käufer auf die Aktie aufspringen.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Johannes Weber.