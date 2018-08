Royal Dutch Shell A-Aktie: Charttechnisch könnte es eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

Getrieben durch den ansprechenden Ölpreis konnte auch die Royal Dutch Shell A-Aktie im laufenden Jahr eine ganz gute Entwicklung an den Tag legen. Trotzdem steht die Aktie seit Jahresbeginn nur mit rund 3 % im Plus. Diese Performance zeigt deutlich, dass sich in den letzten Monaten insgesamt wenig getan hat.

News zur Aktie: Unterstützung rettet die Aktie!

In den vergangenen Tagen hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.