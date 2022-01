Royal Caribbean Cruises Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Per 19.01.2022, 23:44 Uhr wird für die Aktie Royal Caribbean Cruises am Heimatmarkt New York der Kurs von 82.33 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Royal Caribbean Cruises liegt mit einer Dividendenrendite von 7,65 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 2,88, wodurch sich eine Differenz von +4,78 Prozent zur Royal Caribbean Cruises-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Royal Caribbean Cruises. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Royal Caribbean Cruises von 82,33 USD ist mit -0,74 Prozent Entfernung vom GD200 (82,94 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 78,4 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +5,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Royal Caribbean Cruises-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

