Royal Canadian Mint setzt die beliebte Bullion Series mit Grizzly-Thema auf der neuen 9999er Reinsilbermünze fort

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Ottawa (ots/PRNewswire) - - Die Royal Canadian Mint ist stolzdarauf, den furchterregenden Grizzly auf der neuesten Münze in ihrerzu 1 oz. 99,99% reinen Silberbarren-Münzserie "Predator" zu zeigen.Diese Münze, die nun an das Netzwerk der offiziellenEdelmetallhändler von Mint geliefert wird, wurde heute bei derEröffnung der World's Fair of Money® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2546734-1&h=2717129406&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2546734-1%26h%3D930614764%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.money.org%252Fworldsfairofmoney%26a%3DWorld%2527s%2BFair%2Bof%2BMoney%25C2%25AE&a=World%27s+Fair+of+Money%C2%AE) 2019 der AmericanNumismatic Association in Chicago (Rosemont), Illinois, USA,eingeführt."Die Mint hat eine lange Geschichte der Präsentation voninnovativen Sammler- und Anlageprodukten auf der World's Fair ofMoney, dem wichtigsten jährlichen Treffen von Numismatikern undMünzhändlern in Nordamerika", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEOder Royal Canadian Mint. "Mit der Ankündigung unsererGrizzly-Edelmetallmünze aus der Predator-Serie aus reinem Silber aufdiesem Forum geben wir unseren Kunden eine weitere spannendeMöglichkeit, die Reinheit, Qualität und Sicherheit hinter all unserenbranchenführenden Edelmetallmünzen zu entdecken."Die 2019 datierte "Grizzly" ist die vierte zu 1 oz. 99,99% reineSilberbarrenmünze aus der Serie "Predator" der Mint. Das Design derMünzrückseite zeigt die dynamische Gravur eines ausholenden Grizzlys,kontrastiert mit einem Hintergrund aus präzisen radialen Linien. DieGraveure der Mint haben das Design der Künstlerin Emily Damstra miteiner Oberflächenstruktur umgesetzt, die die Details und die Bewegungdes Grizzly unterstreichen. Auf der Rückseite befindet sich auchunsere bekannte mikrogravierte Ahornblatt-Sicherheitsfunktion.Die Vorderseite zeigt das Bildnis Ihrer Majestät Königin ElisabethII., das 2003 von der kanadischen Porträtkünstlerin Susanna Bluntgeschaffen wurde.Diese neue Silberbarrenmünze wird in Kürze über das umfangreicheEdelmetallhändler-Netzwerk der Mint erhältlich sein.In Übereinstimmung mit einem Vertriebsmodell, das den größtenHerausgebern von Anlagemünzen der Welt ähnlich ist, verkauft die Mintkein Edelmetall direkt an die Öffentlichkeit. Interessierte Käuferwerden gebeten, sich an einen seriösen Edelmetallhändler zu wenden,um Goldmünzen der Royal Canadian Mint zu bestellen.Bilder der Münze sind hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2546734-1&h=1955570663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2546734-1%26h%3D2479388184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252F6lzwgaz5k3j3upa%252FAACMp-E3z09P3aSss5vth_kra%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=hier) verfügbar.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die Crown Corporation, die für diePrägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlichist. Die Mint gilt als eine der größten und vielseitigstenMünzprägestätten der Welt und bietet eine breite Palette vonspezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundenenDienstleistungen auf internationaler Ebene. Weitere Informationenüber die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unterwww.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2546734-1&h=1933270003&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2546734-1%26h%3D2800923004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter),Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2546734-1&h=3210772469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2546734-1%26h%3D3311091107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2546734-1&h=2894913100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2546734-1%26h%3D620767714%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, (613) 884-6370,reeves@mint.caOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell