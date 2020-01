Royal Canadian Mint gedenkt mit 2020 Proof Silver Dollar an Tag der Befreiung von 75 Jahren

Ottawa (ots/PRNewswire) - - Fünfundsiebzig Jahre, nachdem kanadische Soldatenund ihre Verbündeten in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs Westeuropabefreiten, erinnert die Royal Canadian Mint mit ihrem jährlich erscheinendenProof Silver Dollar an sie. Diese außergewöhnliche Sammlermünze wurde von derbekannten Münzdesignerin Pandora Young entworfen, die den Jubel derZivilbevölkerung beim Eintreffen der siegreichen Truppen lebhaft in Szenegesetzt hat. Zu Ehren jeder Teilstreitkraft treten die glanzpoliertenSilhouetten eines Matrosen, Soldaten und Fliegers einer dankbaren Mengegegenüber. Ein großes "V" für "Victory" (Sieg) in der Mitte der Münze und dieJahreszahlen 1945-2020 runden das gelungene Design ab. Die gleiche Szene ist aufdem 2020 Fine Silver Proof Set mit teilvergoldetem "V" und Rand des Proof SilverDollar verewigt. Diese Sondermünze steht neben Versionen der kanadischenUmlaufmünzen für 2020 aus 99,99 % reinem Silber. Diese Erinnerungsmünzen undviele andere in der ersten Produktpräsentation 2020 sind ab heute erhältlich.Die Silhouette des Fliegers auf dem 2020 Proof Silver Dollar verwandelt sich aufder 2020 $100 14-Karat Gold Coin - 75th Anniversary of V-E Day zu einerwunderschön gearbeiteten Gravur. Das rückwärtige Design der Künstlerin LaurieMcGaw aus Guelph (Ontario) ist ein Tribut an die Royal Canadian Air Force (RCAF)zum Tag der Befreiung. Vor dem Hintergrund eines "V" für "Victory" salutiert einGeschwaderkommodore mit einem Piloten zu seiner Rechten und einem winkendenMitglied der RCAF Women's Division zu seiner Linken. Der Pilot zeigt dieSiegesgeste und der Kommodore salutiert, während ein Spitfire-Kampfflugzeug übersie hinwegfliegt.Mit der 2020 $200 Pure Gold Coin - Early Canadian History: New France aus derHand des Künstlers Alan Daniel erinnert die Mint an ein weiteres Kapitel derkanadischen Geschichte. Sie zeigt Neufrankreich-Pionier Louis Hébert und seineFamilie, die das Land für den Anbau von Feldfrüchten für Samuel de ChamplainsHabitation nutzbar machen, die 1608 gegründete Siedlung, aus der Quebec Citywachsen sollte. Daniel erschloss die Lage von Héberts Landbesitz aus Champlainseigener Zeichnung seiner Siedlung. Im Hintergrund des Münzdesigns sind dieBefestigungen zu sehen.Weitere Produkte, die ab diesem Monat erhältlich sind (inklusive einigerDauerbrenner):- Das 2020 Classic Canadian Uncirculated Set;- Die 2020 Gift Sets mit den Motiven "Born in 2020", "Married in2020", "Happy Birthday" und "O Canada";- Die 2020 $20 Fine Silver Coin - Best Wishes on your Wedding Day,verziert mit einem herzförmigen Design des Künstlerin SylvieDaigneault, teilplattiert in Rotgold;- Die 2020 $10 Fine Silver Coin - Welcome to the World;- Die $3 Fine Silver Coin - Celebration of Love mit einemkristallverzierten farbenfrohen Blumenstrauß aus der Hand derKünstlerin Anna Bucciarelli;- Die 2020 $200 Pure Gold Coin - Canadian Coastal Symbols: TheAtlantic, eine Kreation von Cathy Bursey-Sabourin aus 99,999 %Reingold;- Die 2020 $50 Fine Silver Coin - Real Shapes: The Bluenose, eineMünze in Form eines Schoners in Erinnerung an das zeitlose Designder kanadischen 10-Cent-Umlaufmünze von Emanuel Hahn;- Die 1/25 oz. 2020 $8 Pure Gold Coin - Lucky Flower Dragon,entworfen vom Künstler Jai Paek;- Die 2020 $125 Fine Silver Coin - Lucky Dragon, eine teilvergoldete0,5-Kilo-Münze aus der Hand des Künstlers Simon Ng; und- Die kristallverzierte 2020 $5 Fine Silver Coin - Birthstones:February, künstlerisch von Pandora Young in Szene gesetzt.Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produktbesuchen Sie die Seite "Shop" auf www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Siehier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685094-1&h=2811146098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685094-1%26h%3D4205826980%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Ffy5orvc2hcoukck%252FAAAbwEuapSI-4OfSmjJRQjGQa%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=hier).Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada,1-800-268-6468 in den USA oder auf der Website der Mint bestellt werden. DieMünzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipegsowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlichder teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für diePrägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. DieMint ist als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt.Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzproduktenund damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. WeitereInformationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unterwww.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685094-1&h=2179074756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685094-1%26h%3D569010056%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685094-1&h=942815640&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685094-1%26h%3D1111747415%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685094-1&h=704060855&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685094-1%26h%3D2719547158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Weitere Informationen erhalten Sie von:Alex ReevesSenior Manager, Public AffairsTel.: (613) 884-6370reeves@mint.ca