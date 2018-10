Ottawa (ots/PRNewswire) -Die Royal Canadian Mint hat mit der Einführung der 2019 $50 FineSilver Coin - The Bumblebee und Bloom eine neue Ära in derMünzherstellung eingeleitet. Innovation und Interaktion erreicheneine neue Dimension mit dieser 5-Ounce reinen Silbermünze desKünstlers Tony Bianco, auf der eine Biene und eine Wildroseabgebildet sind. Die Münze verfügt über einen Mechanismus, der es derBiene ermöglicht, sich um die Blume zu drehen, wenn die Münze gedrehtwird. Das genial gestaltete und interaktive Hommage an dasBlumenemblem der kanadischen Provinz Alberta ist ab heute verfügbar,mit einer limitierten weltweiten Auflage von 1.200 Stück.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/753345/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_turns_heads_with__Th.jpg )Pünktlich zu Beginn einer neuen NHL-Saison bietet die MintHockey-Fans eine großartige neue Erinnerungsmünzen-Kollektion mitsechs Silbermünzen, auf denen die berühmten kanadischen Kapitäne derOriginal Six(TM)-Mannschaften abgebildet sind. Auf einer vertikalorientierten rechteckigen Münze in lebhaften Farben sind folgendekanadische Hockeystars zu sehen: Yvan Cournoyer (Montreal Canadiens);Denis Savard (Chicago Blackhawks); Steve Yzerman (Detroit Red Wings);Ray Bourque (Boston Bruins); Mark Messier (New York Rangers) und DougGilmour (Toronto Maple Leafs).Eine Denkanstoßwirkung durch Innovation hat die 2018 $25 FineSilver Coin - Lest We Forget. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläumsdes Waffenstillstandes wurde diese extrem gekrümmte Münze in Formeines echten Kampfhelms Mark I der kanadischenExpeditionsstreitkräfte von 1916 gefertigt. Mit einem antiken Finish,zufälligen Rissen und Dellen, hat die Münze ein realistisches imKampf abgenutztes Aussehen und symbolisiert die vielen Prüfungen, diekanadische Soldaten und ihre Verbündeten auf dem Weg zum Sieg imErsten Weltkrieg erlitten haben. Diese Botschaft wird auf dem äußerenRand des Helms, der die Inschrift "LEST WE FORGET", "N'OUBLIONSJAMAIS" und ein Doppeldatum von 1918-2018 trägt, deutlich vermittelt.Die inneren Konturen der Münze sind mit dem Bildnis Ihrer MajestätKönigin Elisabeth II., der Denomination und dem Namen desHerkunftslandes graviert.Die 2018 $25 Fine Silver Coin - Salmon Run, entworfen vomerfolgreichen Künstlerin Emily Damstra, kombiniert eine Vielzahl vontechnologischen Features. Es ist die erste (rechteckige) Münze miteiner Ultra-Hochrelief-Gravur kombiniert mit durchscheinendem blauemEmaille. Das blaue Emaille ahmt das Wasser eines schnell fließendenFlusses nach, an dem ein hungriger Grizzlybär einen Rotlachs fängt.Die Vorderseite dieses Sammelstücks ist ebenso beeindruckend, mit demBildnis Ihrer Majestät, umgeben von einem strahlenden Muster ausgravierten Ahornblattkonturen.Weitere Münzen, die im Oktober im Shop erhältlich sind:- Die 2018 $200 Pure Gold Coin - Armistice Poppy, entworfen von KerriWeller, mit einer Mohnblume in der Mitte in durchscheinendem rotemEmaille;- Die 2018 $10 Fine Silver Coin - Armistice, mit einer ergreifendenIllustration eines kriegsmüden Soldaten von Laurie McGaw;- Die 10-Ounce, selektiv mit Gold beschichtete 2018 $100 Fine SilverCoin - Keepers of Parliament: The Soldier, entworfen von PatrickBélanger;- Die 2018 $20 Fine Silver Coin - The Sinking of the SS PrincessSophia, mit einer dramatischen Darstellung des Verlustes der"unbekannten Titanic der Westküste" von 1918, entworfen vomversierten Maritim-Künstler Yves Bérubé;- Die 2018 $30 Fine Silver Coin - The Great White Shark, entworfenvon Emily Damstra, mit dunkelblauer Rhodium-Plattierung um einesilberne Gravur des berühmten Meeresraubtieres;- Die 2018 $50 Fine Silver Coin - Famous Canadian Art: Emily Carr,mit dem berühmten Raben von 1931 auf einer 5-Ounce reinenSilbermünze, farbig mit einer Textur nachgeahmter Pinselstriche;- Die 2018 $20 Fine Silver Coin - Canada's Historical Stamps: Ankunftvon Cartier 1535, Replikation der Briefmarke, die anlässlich des300. Jahrestages der Gründung der Stadt Québec herausgegeben wurde;- Die 2019 $30 Fine Silver Coin - A Hundred Blessings of GoodFortune, eine voll vergoldete Münze, entworfen von ChristopherReid;- Die 2019 $15 Fine Silver Coin - Year of the Pig, die 10. Münze imchinesischen Tierkreiszeichen, entworfen von Aries Cheung;- Die 2018 $3 Fine Silver Coin - The Thirteen Teachings fromGrandmother Moon: Falling Leaves Moon, entworfen von Frank Polson;- Die kristallverstärkte 2018 $5 Fine Silver Coin - Birthstones:November, die ein Mandala-inspiriertes Saphirdesign der KünstlerinPandora Young zeigt;- Die 2018 50-Cent Lenticular Coin - Snowball Fight, entworfen vonTony Bianco.Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zujedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf http://www.mint.ca.Abbildungen der Münzen finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/s66nflab5w4wuz8/AACYbvydqgobQWZk0IOqIlZNa?dl=0).Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online aufhttp://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind auch in denBoutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie überunser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlichder teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, diefür die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzenverantwortlich ist. Die Mint ist ein nach ISO 9001 zertifiziertesUnternehmen und als eines der größten und vielseitigsten Münzämterder Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette vonspezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundeneDienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationenüber die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unterhttp://www.mint.ca.Alex ReevesSenior Advisor, External Communications, Royal Canadian MintTel: (613)949-5777reeves@mint.caOriginal-Content von: Royal Canadian Mint, übermittelt durch news aktuell