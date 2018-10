Die Royal Canadian Mint feiert indigene Kultur mit verblüffender farbiger Fancy-Dance-Silbermünze

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Montreal (ots/PRNewswire) -Die Royal Canadian Mint (Königliche kanadische Münzanstalt) hatsich dem 17. jährlichen Pow Wow des First People´s House der McGillUniversity angeschlossen, um eine lebhaft gefärbte Sammlermünze ausSilber vorzustellen, um den spektakulären Prunk von Fancy Dance zufeiern, einer modernen indigenen Kunstform, die indigenem Stolz undErbe kraftvollen und faszinierenden Ausdruck verleiht."Das kulturelle Erbe dieses Landes begann mit der Kunst, derMusik, dem Tanz und der Tradition der Ureinwohner, und es istspannend zu sehen, wie sich diese Traditionen in einer neuen Münzeder Royal Canadian Mint widerspiegeln", sagte Marc Miller,Parlamentarischer Sekretär für Beziehungen zwischen Krone undUreinwohnern, der bei der Vorstellung der Münze anwesend war."Während wir an einer tiefgreifenden Wiederaussöhnung und an einerZukunft arbeiten, in der alle Ureinwohner eine echte und faireErfolgschance haben, erinnert uns das inspirierende Design derFancy-Dance-Münze der Royal Canadian Mint daran, wie wichtig es ist,die Traditionen der Ureinwohner anzuerkennen und zu feiern.""Die Royal Canadian Mint erzählt die Geschichte Kanadas mit Stolz,und das Feiern der Kulturen von First Nations, Inuit and Métis istfür das Erreichen dieses Zieles von grundlegender Bedeutung", sagteJennifer Camelon, Interim President und CEO der Royal Canadian Mint."Unsere wunderschön gefärbte Münze zur Feier der atemberaubendenKunst des Fancy Dance ist eine weitere Chance für Künstler derUreinwohner aus ganz Kanada, ihre Talente, Traditionen und Kulturenzum Ausdruck zu bringen.Das von dem Kanien'kehá:ka-Künstler Garrison Garrow gestalteteBild auf der Rückseite fängt die temporeiche Energie eines modernenPow-Wow-Tanzstils ein: den Fancy Dance. Ein männlicher Tänzerbeherrscht die Rückseite, wo fein ausgearbeitete Gravuren eineStimmung energetischer Bewegung vermitteln, während die raffinierteNatur seiner Insignien durch die Farbe betont wird. Von denThunderbird-of-the-Plains-Völkern bis zu dem Irokesen-Design auf derSchürze - die Bandbreite der Motive, Texturen und traditionellenElemente (einschließlich der Federn des heiligen Adlers)unterstreicht die kulturelle Bedeutung des Pow-Wows. Die Vorderseitezeigt das Bildnis Ihrer Majestät, Königin Elisabeth II, von SusannaBlunt.Die Auflage dieser Münze aus 2 oz. Feinsilber ist auf weltweit3.500 Stück begrenzt. Der Verkaufspreis beträgt 189,95 CAD. Sie kannab heute direkt bei der Royal Canadian Mint bestellt werden,telefonisch in Kanada unter 1-800-267-1871 und in den USA unter1-800-268-6468, oder online unter http://www.mint.ca. Ab 2. Oktoberwird sie außerdem erhältlich sein in den Boutiquen der Royal CanadianMint in Ottawa und in Winnipeg, bei den teilnehmenden Stellen derCanada Post und über das globale Händler- und Distributoren-Netzwerkder Münzanstalt.Über die Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für diePrägung und den Vertrieb der in Kanada umlaufenden Münzenverantwortlich ist. Die Münzanstalt ist ein nach ISO 9001-2008zertifiziertes Unternehmen und gilt als eine der größten undvielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palettespezialisierter, hochwertiger Münzprodukte und damitzusammenhängender Dienstleistungen in internationalem Maßstab. NähereInformationen zur Royal Canadian Mint, ihren Produkten undDienstleistungen sind zu finden unter http://www.mint.ca.Abbildungen der Münze sind verfügbar unter: https://www.dropbox.com/sh/94toln3vsnthkpm/AACZazyH7Bdlxbso_FTnYwUma?dl=0Die Medien werden gebeten, Alex Reeves, Senior Advisor, ExternalCommunications, Royal Canadian Mint, Tel.: +1(613)949-5777,reeves@mint.ca, zu kontaktieren.Original-Content von: Royal Canadian Mint, übermittelt durch news aktuell