Royal Canadian Mint $2 Circulation Coin Marks the 100Th Anniversary of the Discovery of Insulin

Ottawa, On (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint gibt eine 2-Dollar Zirkulationsmünze (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3225898-1&h=3358545789&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3225898-1%26h%3D3447770580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FQy50j7I_HhQ%26a%3Da%2Bnew%2B%25242%2Bcirculation%2Bcoin&a=eine+2-Dollar+Zirkulationsm%C3%BCnze) heraus. Sie gedenkt der Tatsache, dass vor 100 Jahren vier Forschern in Kanada ein medizinischer Durchbruch gelang, der die Welt für immer verändern sollte. Im Jahr 1921 führte die Zusammenarbeit von Frederick Banting, Charles Best, James Collip und John Macleod zur Isolierung und Reinigung des Insulins und bot eine lebensrettende Behandlung für Menschen, deren Leben zuvor durch Diabetes verkürzt worden wäre. Die Münze, die eine lebensrettende, in Kanada gemachte medizinische Entdeckung feiert, kommt heute in Umlauf."Die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete kanadische Entdeckung des Insulins im Jahr 1921 ist eine der berühmtesten medizinischen Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, die Millionen von Leben in Kanada und auf der ganzen Welt gerettet hat", sagte die ehrenwerte Chrystia Freeland, stellvertretende Premierministerin und Finanzministerin. "Das Parlament hat letzten Monat ein Gesetz verabschiedet, um ein nationales Rahmenwerk für Diabetes zu schaffen, und wir freuen uns, dass diese Gedenkmünze von Küste zu Küste zirkulieren wird, als Tribut an einen der größten wissenschaftlichen Triumphe Kanadas und als Erinnerung an die entscheidende Bedeutung des nächsten Jahrhunderts der Diabetesforschung.""Die Münzanstalt hat das einzigartige Privileg, durch Münzen bleibende Erinnerungen an kanadische Errungenschaften zu schaffen, und sie ist stolz darauf, dass ihre neueste 2-Dollar-Umlaufmünze den 100. Jahrestag der Entdeckung von Insulin durch Kanada feiert", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Münzanstalt. "Diese Gedenk-Umlaufmünze ist ein herzliches und nachhaltiges "Dankeschön" an die talentierten Forscher, die hinter einem kanadischen medizinischen Durchbruch stehen, der in den letzten 100 Jahren Millionen von Leben gerettet hat und dies auch heute noch tut."Die Rückseite der 2-Dollar-Umlaufmünze zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Insulins als Mittel zur Behandlung von Diabetes wurde vom Künstler Jesse Koreck aus Kitchener-Waterloo, Ontario, gestaltet. Ein Schwerpunkt des Designs ist ein sogenannter Monomer, ein Baustein des Insulinmoleküls. Außerdem sind wissenschaftliche Instrumente, die bei der frühen Formulierung von Insulin verwendet wurden (Fläschchen, Mörser und Stößel sowie Erlenmeyerkolben), auf einem Ahornblatt abgebildet sowie rote Blutkörperchen, Glukose und Insulinmoleküle. Auf dem Außenring der Münze erscheinen die Worte INSULIN"/"INSULINE" sowie die Jahreszahlen "1921" und "2021", die auf das Jubiläum hinweisen.Die Laborgeräte stellen das "Handwerkszeug" der vier Forscher dar, die hinter der Entdeckung und Anwendung von Insulin für den Menschen stehen. Frederick Banting entwickelte die Theorie, dass eine Substanz aus der Bauchspeicheldrüse als mögliche Behandlung für Diabetes extrahiert werden könnte und leitete die Forschung; John Macleod stellte ein Labor und Geräte an der Universität von Toronto zur Verfügung und beauftragte Charles Best als Laborassistent; und der Biochemiker Charles Collip reinigte Insulinextrakte für den Einsatz als wirksame Diabetesbehandlung."Die neue Umlaufmünze zum 100-jährigen Jubiläum des Insulins ist eine visuelle Erinnerung an den wissenschaftlichen Durchbruch, der hier in Kanada stattgefunden hat", sagte Laura Syron, Präsidentin und CEO von Diabetes Canada. "Obwohl Insulin für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine wundersame Veränderung der Lebenserwartung und Lebensqualität brachte, ist es kein Heilmittel. Gemeinsam mit der Unterstützung der Kanadier und der kanadischen Forscher werden wir das Vermächtnis von Frederick Banting, Charles Best, James Collip und John Macleod fortführen und Diabetes beenden."Insgesamt werden ab heute zwei Millionen farbige und eine Million ungefärbte Exemplare der Münze in Umlauf gebracht. Die farbigen Münzen werden das Insulinmonomer in der gleichen blauen Farbe zeigen, mit der auf Diabetes aufmerksam gemacht wird. Auf der Rückseite befindet sich ein Abbild von Queen Elizabeth II, das 2003 von der kanadischen Künstlerin Susanna Blunt 2003 angefertigt wurde.Die Mint gibt zu diesem Anlass auch ein spezielles Sammlerset heraus, das die Gedenkmünze zusammen mit nicht in Umlauf gebrachten Versionen unserer klassischen Umlaufmünzen für 2020 beinhaltet (5 Cent bis 2 Dollar). Das Set ist für 22,95 CAD erhältlich und ist auf 100.000 Stück limitiert. Außerdem gibt es 10.000 limitierte Sonderverpackungsrollen mit farbigen und ungefärbten Münzen, die jeweils 25 unzirkulierte Münzen enthalten und für 79,95 $ erhältlich sind. Schließlich ist eine exklusive 200-Dollar-Münze aus reinem Gold mit einer großformatigen Version des Rückseitendesigns der Umlaufmünze für 3.999,95 $ erhältlich und auf 450 Münzen weltweit limitiert.Diese neuen Sammlerstücke können ab heute bei der Münzprägeanstalt unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden. They are also available at the Royal Canadian Mint's Winnipeg boutique, as well as through the Mint's global network of dealers and distributors, including participating Canada Post outlets.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten der Welt und bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an.