Die Royal Bank of Scotland muss das neunte Verlustjahr in Folge verkraften!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank of Scotland":

Liebe Leser,

2016 war das neunte Verlustjahr in Folge für die RBS, die nach wie vor zum Großteil dem Staat gehört. Im 1. Quartal ging es für die Bank unerwartet aufwärts. Erstmals seit dem 3. Quartal 2015 stand unterm Strich dank anziehender Erträge, geringeren Belastungen aus Sonderfaktoren und einer strikten Kostenkontrolle wieder ein Quartalsgewinn. Mit 259 Mio Pfund verdiente das Geldhaus zudem deutlich mehr als vom Markt erwartet. Im Vorjahresquartal stand noch ein Minus von knapp 1 Mrd Pfund in den Büchern.

Der CEO will in den nächsten 4 Jahren weitere 2 Mrd Pfund einsparen

Die RBS leidet allerdings noch unter Restrukturierungskosten und Strafzahlungen für Fehlverhalten in den Jahren vor der Finanzkrise. 2017 soll das letzte Jahr sein, das mit roten Zahlen abgeschlossen wird. Danach will die Traditionsbank das dunkelste Kapitel ihrer 290-jährigen Geschichte schließen. Die RBS gehörte weltweit zu den größten Problemfällen der Branche. Der Staat hatte im Krisenjahr 2008 insgesamt 45,5 Mrd Pfund in die Bank gepumpt, um sie zu retten.

Das Aktienpaket ist an der Börse derzeit rund 22,7 Mrd Pfund wert. Bei der RBS hatte es bisher erst einmal einen kleineren Verkauf von Anteilen gegeben. Der Kurs ist aktuell immer noch sehr weit weg von dem Niveau, das der Staat bräuchte, um ohne Verlust auszusteigen. Der CEO will in den nächsten 4 Jahren weitere 2 Mrd Pfund einsparen. Die Bank machte allerdings keine Angaben, wo genau angesetzt werden soll. In den vergangenen Jahren wurden vor allem Stellen gestrichen und Filialen geschlossen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.