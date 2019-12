Royal Bank of Scotland: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank of Scotland":

Royal Bank of Scotland, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 20:06 Uhr) mit 241.93 GBP ein wenig im Minus (-0.27 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Royal Bank of Scotland haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Royal Bank of Scotland-Aktie hat einen Wert von 95,1. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,45). Entgegen dem RSI7 ist Royal Bank of Scotland hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Royal Bank of Scotland.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,65 Prozent und liegt damit 1,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,86). Die Royal Bank of Scotland-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: Royal Bank of Scotland ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,14 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,49 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.