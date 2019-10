Royal Bank of Scotland: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank of Scotland":

Royal Bank of Scotland, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 193.37 GBP im Minus (-0.89 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Royal Bank of Scotland auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Royal Bank of Scotland erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 8 "Buy"-, 8 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Royal Bank of Scotland-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (258,57 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 32,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 195,1 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Royal Bank of Scotland erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,14 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 30,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Royal Bank of Scotland auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Royal Bank of Scotland ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Royal Bank of Scotland-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 68,58, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44,18, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.