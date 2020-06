Royal Bank of Scotland: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank of Scotland":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Royal Bank of Scotland, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.06.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 137.35 GBP.

Wie Royal Bank of Scotland derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Royal Bank of Scotland-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,58 liegt Royal Bank of Scotland unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 27,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,39 % ist Royal Bank of Scotland im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,98 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,41 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.