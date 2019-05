Royal Bank of Canada: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Kurs der Aktie Royal Bank of Canada steht am 20.05.2019, 04:14 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 105,12 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversifizierte Banken" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,49 ist die Aktie von Royal Bank of Canada auf Basis der heutigen Notierungen 10 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (12,73) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Royal Bank of Canada-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 100,56 CAD. Der letzte Schlusskurs (105,12 CAD) weicht somit +4,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (104,64 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,46 Prozent Abweichung). Die Royal Bank of Canada-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Royal Bank of Canada-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Royal Bank of Canada schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,88 % und somit 1,12 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".