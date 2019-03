Royal Bank of Canada: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Royal Bank of Canada weist am 21.03.2019, 21:35 Uhr einen Kurs von 102,53 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Banken" geführt.

Wie Royal Bank of Canada derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Royal Bank of Canada beläuft sich mittlerweile auf 99,74 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 102,91 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,18 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 101,71 CAD. Somit ist die Aktie mit +1,18 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Royal Bank of Canada ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,27 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 12 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,87 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,93 % ist Royal Bank of Canada im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,73 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,19 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.