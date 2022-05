Royal Bank of Canada Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Für die Aktie Royal Bank Of Canada stehen per 27.05.2022, 17:57 Uhr 130.53 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Royal Bank Of Canada zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Royal Bank Of Canada haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,53 liegt Royal Bank Of Canada unter dem Branchendurchschnitt (4 Prozent). Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 11,97 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Royal Bank Of Canada als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Royal Bank Of Canada-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 147,21 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 128,54 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Royal Bank Of Canada-Aktie ein Durchschnitt von 134,32 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 128,54 CAD (-4,3 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (134,12 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,16 Prozent Abweichung). Die Royal Bank Of Canada-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Royal Bank Of Canada erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.