Royal Bank Of CanadaWar das alles, ?

An der Börse Toronto notiert die Aktie Royal Bank Of Canada am 29.09.2020, 08:14 Uhr, mit dem Kurs von 95.56 CAD. Die Aktie der Royal Bank Of Canada wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Die Aussichten für Royal Bank Of Canada haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Royal Bank Of Canada schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,52 % und somit 1,48 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,04 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Die Aktie von Royal Bank Of Canada gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,27 insgesamt 2 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 11,99 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Für Royal Bank Of Canada liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Royal Bank Of Canada aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 106,16 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (95,56 CAD) könnte die Aktie damit um 11,09 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Royal Bank Of Canada-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

