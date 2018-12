München (ots) - Roy Peter Link nimmt Abschied von der "In allerFreundschaft"-Familie: Im Frühsommer 2019 wird der Schauspieler zumletzten Mal als Dr. Niklas Ahrend zu sehen sein. Seit sieben Jahrengehört er zu den Gesichtern der ARD-Serie "In aller Freundschaft",seit 2015 ist er im Hauptcast der Vorabendserie "In allerFreundschaft - Die jungen Ärzte". Was die Zukunft für Dr. NiklasAhrend bringt, das werden die Fans in den kommenden Monaten im Erstenerleben."Manchmal sagt einem das Bauchgefühl einfach: Es ist Zeit fürNeues. Und das war bei mir so", sagt Roy Peter Link. "Ich habe nochnie vorher an einem Set eine solch lebendige, kreative und fröhlicheStimmung erlebt wie bei 'In aller Freundschaft' und 'den jungenÄrzten'. Ich habe diese Atmosphäre nicht nur genossen, sondern auchunheimlich viel gelernt. Ich möchte einfach nur allen 'Danke' sagen.Und möchte mich aus tiefstem Herzen bei der MDR-FernsehfilmchefinJana Brandt und Sven Sund von der Saxonia Media dafür bedanken, dasssie mir diese Hauptrolle anvertraut haben. Ich hoffe, ich habe dieZuschauer gut unterhalten."Jana Brandt, MDR-Fernsehfilmchefin: "Roy Peter Link hat 'In allerFreundschaft - Die jungen Ärzte' entscheidend mitgeprägt. Seine großeBeliebtheit bei den Fans war und ist ein entscheidenderErfolgsfaktor. Lieber Roy, herzlichen Dank für alles, was Du für die'In aller Freundschaft-Familie' geleistet hast!"Der Schauspieler Roy Peter Link lebt in Berlin. Bekannt wurde erdurch Rollen in "Anna und die Liebe" (2008 - 2010), "Danni Lowinski"(2011) und "Im Alleingang - Elemente des Zweifels" (2012). Ab 2012gehörte er zum Ensemble der ARD-Serie "In aller Freundschaft". 2015hatte Roy Peter Link als Dr. Niklas Ahrend einen Neuanfang gewagt: Erwechselte von der Leipziger Sachsenklinik ("In aller Freundschaft")an das Johannes-Thal-Klinikum ("In aller Freundschaft - Die jungenÄrzte") in Erfurt. Dort übernahm er die Ausbildung der jungenAssistenzärzte, hielt aber immer den Kontakt zu seinen altenKollegen. Künftig werden sie in Erfurt und in Leipzig ohne ihnauskommen müssen ..."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion derSaxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund undSeth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), dieRedaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).www.daserste.de/diejungenaerztePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,Tel. 0221/91255710, E-Mail: post@planpunkt.dewww.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell